Реал повесил ценник на Иско

Новости спорта: "Сливочные" готовы продать 27-летнего полузащитника за 80 млн евро.

Хавбек мадридского «Реала» Иско все еще может перейти в другой клуб в текущее трансферное окно.

По информации источника, «сливочные» будут готовы расстаться с 27-летним полузащитником, если получат по нему предложение в размере 80 млн евро.

Отмечается, что при таком развитии событий «сливочные» откажутся от продажи Хамеса Родригеса, который последние два года провел в аренде в «Баварии».

Напомним, что по ходу сезона 2018/19 Иско изъявлял желание покинуть «Реал». В прошедшем сезоне он провел 37 игр, забил шесть мячей и отдал два ассиста.