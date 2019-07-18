Неймар может перейти в Ювентус

Новости спорта: Звездный бразилец не хочет оставаться в ПСЖ.

Отец и агент нападающего ПСЖ Неймара отправился в Турин, чтобы провести встречу с руководством Ювентуса. Об этом сообщает El Mundo Deportivo, ссылаясь на Rai Sport.

По информации источника, в ближайшее время должна состояться встреча отца Неймара со спортивным директором туринцев Фабио Паратичи, на которой стороны должны обсудить потенциальный переход 27-летнего бразильца в стан "старой сеньоры".

Отмечается, что конкретные вопросы и финансовая составляющая подниматься не будут, а саму встречу планируют провести в информативном ключе.

Напомним, что Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро летом 2017 года, что стало рекордным трансфером в истории.

Стоит отметить, что главным претендентом на Неймара является Барселона. Ранее "сине-гранатовые" предложили за Неймара двоих игроков и 40 миллионов евро, однако руководство ПСЖ намерено получить за бразильца не менее 300 миллионов.

Сообщалось, что Неймар помимо Барселоны готов уйти в Реал, Баварию или Ювентус, однако стало известно, что "сливочные" вышли из борьбы за звездным нападающим.