"Пусть уходит": Гвардиола - о будущем Сане в Ман Сити

Новости спорта: Испанский специалист хочет, чтобы Лерой остался в команде, однако отмечает, что если немец не счастлив в Ман Сити, то пусть уходит.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи, связанные с возможным уходом немецкого вингера Лероя Сане из команды этим летом.

Испанский специалист заявил, что не собирается удерживать 23-летнего нападающего, если он хочет сменить клубную прописку.

"Манчестер Сити предлагал Сане продлить соглашение в прошлом сезоне. Мы все хотим, чтобы футболисты нашего клуба чувствовали себя счастливыми, прибывая в клубе.

Мы очень хотим помочь Лерою реализовать его невероятный талант. Также мы хотим, чтобы он остался. Однако, я неоднократно заявлял, что хочу, чтобы люди в команде были счастливы. Если же нет - пусть уходят из команды", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В минувшем сезоне Сане провел за Сити 43 матча, в которых забил 15 голов и отдал 12 голевых пасов.

Напомним, ранее Бавария проявляла сильный интерес к Лерою, однако позже вынуждена была отказаться от его подписания из-за финансовых запросов Ман Сити.

Отметим, что в услугах Сане также заинтересован французский ПСЖ, который рассматривает немца в качестве потенциальной замены Неймару.