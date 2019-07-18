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Ингулец в контрольном матче переиграл Ворсклу

Ингулец в контрольном матче переиграл Ворсклу
10:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Финалист Кубка Украины обыграл представителя УПЛ.

Ворскла провела очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Виталия Косовского проиграла представителю Первой лиги Ингульцу со счетом 2:3.

Ингулец еще в первом тайме сделал весомую заявку на победу, забив три гола. Ворскла сократила отставание после перерыва, дубль оформил Денис Васин.

Следующий матч полтавчане проведут 21 июля против СК Днепр-1 на арене Ворскла имени Бутовского, старт поединка в 18:00.

Недавно Ворскла вернулась с тренировочного сбора в Турции, где провела 4 спарринга. Команда Косовского победила Нефтчи (3:2), Политехнику (1:0) и Габалу (2:1), а также проиграла Вестерло (0:2).

Ворскла в прошлом розыгрыше УПЛ финишировала на 7-м месте. В первом туре следующего чемпионата Премьер-лиги полтавчане примут Зарю.

Ингулец в предыдущем сезоне Первой лиги занял 7-е место, а также вышел в финал Кубка Украины, где проиграл Шахтеру (0:4).

Ворскла — Ингулец 2:3 (0:3)

Голы: Васин (72, 79, оба — с пенальти) — Коваленко (10, 41), Клименко, 29.

Ворскла: Ткаченко, Кане (Сакив, 73), Артур (Ребенок, 68), Мартыненко (Зотько, 60), Чеснаков, Пердута (Сапай, 82), Скляр (Габелок, 60), Шехич (Якубу, 73), Петрович, Васин (Кравченко, 83), Коломоец

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