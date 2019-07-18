Официально: Де Лигт - игрок Ювентуса

Новости спорта: Нидерландский центрбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "бьянконери".

Голландский защитник Маттейс Де Лигт официально перешел в туринский Ювентус, о чем чемпионы Италии объявили на своем сайте.

19-летний игрок подписал контракт со Старой синьорой до 30 июня 2024 года, Ювентус заплатит Аяксу 75 миллионов евро в течение 5 лет.

Отметим, что также в соглашении между клубами предусмотрены 10,5 миллионов евро бонусов за игрока.

Голландец прилетел в Италию позавчера, а вчера занимался прохождением медосмотра в стане бьянконери.

Де Лигт во всех турнирах прошлого сезона принял участие в 55 матчах за Аякс, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи. Он помог амстердамцам добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Ювентус по итогам прошлого сезона в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии, но проиграл в полуфинале Кубка Италии Аталанте и в четвертьфинале Лиги чемпионов Аяксу.