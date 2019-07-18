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Защитник Динамо нужен клубам из Бундеслиги

Защитник Динамо нужен клубам из Бундеслиги
11:02 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Перуанец Карлос Самбрано рассчитывает вернуться в чемпионат Германии.

Защитник «Динамо» Карлос Самбрано, успешно выступивший со сборной Перу на недавнем Кубке Америки, планирует в летнее трансферное окно вернуться в один из клубов чемпионата Германии, в котором у футболиста есть опыт выступлений за «Шальке» и «Айнтрахт».

«У меня действующий контракт с киевским «Динамо». В худшем случае, и я говорю это прямо, я буду должен вернуться в Украину. Честно говоря, я не чувствовал себя комфортно в Киеве из-за определенных проблем, с которыми столкнулась команда. Если возникнет интересный вариант, то я надеюсь уехать. Было бы хорошо, чтобы это была команда из Германии».

«Мой агент оценивает ситуацию, потому как у меня есть два предложения от немецких клубов. Детали перехода зависят от экономического соглашения между сторонами. Было бы неплохо вернуться в Бундеслигу: мне 30 лет, я знаю чемпионат и говорю на местном языке», - подчеркнул Самбрано в интервью изданию La Republica.

Ранее сообщалось, что Самбрано хочет встретиться с руководством «Динамо», чтобы обсудить вопрос своего будущего.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Карлос Самбрано, Новости футбола.
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