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Коваленко сменил игровой номер в Шахтере

Коваленко сменил игровой номер в Шахтере
12:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полузащитник Горняков решил сменить игровой номер.

Полузащитник Горняков решил сменить игровой номер.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко начиная со следующего сезона будет выступать под 20-м номером, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Хавбек дебютировал за основной состав Горняков в 2015-м году, и с того момента выходил на поле с неизменной цифрой «74» на спине.

Виктор Коваленко в прошлом сезоне провел 36 поединков во всех турнирах — 7 забитых голов на его счету. Он помог Шахтеру выиграть УПЛ и Кубок Украины. В это межсезонье была информация об интересе к Коваленко со стороны Ромы, которую возглавил экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Напомним, что до конца недели Горняки проведут два спарринга с Колосом (19 июля) и Олимпиком (20 июля).

На недавнем сборе в Австрии Шахтер обыграл Копенгаген (2:1), сыграл вничью с Юрдингеном (1:1), а также одержал победы над Пролетаром (3:0) и Вольфсбергером (2:0). Закрыла сбор команда поражением в игре с АПОЭЛом(0:1).

Официальный сезон чемпионы Украины откроют 28 июля, когда в матче за Суперкубок страны встретятся с Динамо в Одессе.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Виктор Коваленко, Новости футбола.
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