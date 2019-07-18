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Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)

Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
15:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Арсенал одержал победу над Баварией со счетом 2:1 в матче Международного кубка чемпионов.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма, автогол на свой счет записал защитник мюнхенцев Луис Познански. На 71-й минуте форвард Баварии Роберт Левандовски после передачи Сержа Гнабри сравнял счет. Точку в матче на последних минутах поставил нападающий "канониров" Эдвард Нкетиа.

Арсенал - Бавария 2:1

Голы: Познаньски, 49 (автогол), Нкетиа, 88 – Левандовски, 71.

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Арсенал: Лено (Мартинес, 46) – Мэйтленд-Найлз, Мустафи (Чемберс, 81), Папастатопулос, Монреаль (Колашинац, 46) – Уиллок (Бертон, 64), Джака – Мхитарян (Нелсон, 64), Озил (Джон-Джулз, 81), Обамеянг (Сака, 81) – Ляказетт (Нкетиа, 81).

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) – Кель (Киммих, 46), Боатенг (Зюле, 46), Мартинес (Павар, 46), Алаба (Познаньски, 46) – Алькантара (Штиллер, 46) – Онтужанс (Гнабри, 46), Толиссо (Горетцка, 46), Йоханссон (Сингх, 46), Арп (Коман, 46) – Мюллер (Левандовски, 46).

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