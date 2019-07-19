Старриджа признали виновным в нарушении правил о ставках

Новости спорта: Английского форварда Дэниела Старриджа дисквалифицировали на шесть недель.

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж столкнулся с санкциями в связи с нарушением правил о ставках, сообщает BBC.

По итогу продолжительного расследования Футбольная ассоциация Англии (FA) признала 29-летнего футболиста виновным и дисквалифицировала его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком, а также оштрафовала на £ 75 тыс. (€ 83,5 тыс.).

Утверждается, что в январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в "Севилью", сообщив ему информацию о переговорах. В итоге вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в "Вест Бромвич Альбион". При этом FA не сумела доказать обвинения в адрес англичанина, согласно которым он также делал ставки через посредника на собственный переход в "Интер" и всё тот же "Вест Бромвич".