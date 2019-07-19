Бразильский легионер Шахтера покинул клуб

Флуминенсе на своем официальном сайте объявил об аренде полузащитника Шахтера Веллингтона Нема.
Соглашение рассчитано до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что бразильская сторона не будет иметь права выкупа футболиста.
O Wellington Nem mandou avisar: "eu tô voltando pra casa outra vez!" Bem-vindo de volta! Leia mais >> https://t.co/SotFsV3aVX #BemVindoNem #MlkDeXerém #SejaSócio pic.twitter.com/JURyudo7gN— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 18 июля 2019 г.
Веллингтон Нем именно из Флуминенсе перешел в Шахтер летом 2013 года, однако за все время выступлений в составе Горняков так и не сумел стать игроком основного состава.
В прошлом сезоне 27-летний Нем отыграл за Шахтер 21 матч во всех турнирах и забил 3 мяча.
Флуминенсе в текущем розыгрыше чемпионата Бразилии занимает 15-е место — по итогам 10-ти туров он имеет 9 очков в своем активе.