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Бразильский легионер Шахтера покинул клуб
08:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Флуминенсе на своем официальном сайте объявил об аренде полузащитника Шахтера Веллингтона Нема.

Флуминенсе на своем официальном сайте объявил об аренде полузащитника Шахтера Веллингтона Нема.

Соглашение рассчитано до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что бразильская сторона не будет иметь права выкупа футболиста.

Веллингтон Нем именно из Флуминенсе перешел в Шахтер летом 2013 года, однако за все время выступлений в составе Горняков так и не сумел стать игроком основного состава.

В прошлом сезоне 27-летний Нем отыграл за Шахтер 21 матч во всех турнирах и забил 3 мяча.

Флуминенсе в текущем розыгрыше чемпионата Бразилии занимает 15-е место — по итогам 10-ти туров он имеет 9 очков в своем активе.

 

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Веллингтон Нем.
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