Единый телепул УПЛ: Денисов ответил Рафаилову

Новости спорта: Директор телеканалов Футбол 1/2 – о ситуации с единым пулом УПЛ.

Директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов поделился мнением о сложившейся ситуации с единым пулом в украинском футболе. Вчера четыре клуба УПЛ выступили против этого решения, из-за чего оно не было принято.

«Формально [единый пул] есть. Но если несколько клубов не поддерживают пул и не подписывают соглашение с Премьер-Лигой, телеканалы Футбол, согласно соглашению, обязаны понизить стоимость на тот объем клубов, которые отсутствуют. Вот здесь и возникает сложная ситуация, как двигаться дальше», — сказал Денисов в интервью Footballua.tv.

Функционер уверен: для достижения успеха в вопросе единого пула всем сторонам нужно продолжить диалог. Денисов обратил внимание на нормализацию отношений между каналом и Зарей после разговора с генеральным директором клуба Сергеем Рафаиловым, хотя в итоге луганчане отказались поддеживать эту идею.

«Считаю, в украинском футболе прийти к открытому диалогу пора всем. Это не есть разговор между Зарей и каналами Футбол о некоем долготекущем конфликте. Кстати, мы нормально пообщались с Сергеем Рафаиловым, за две минуты договорились обнулиться и попробовать начать все с чистого листа. Сергей Васильевич был с этим согласен, чему я очень рад».

«Со своей стороны мы тут же пошли навстречу Заре, которая просила, чтобы матч первого тура с Ворсклой, в силу технических причин, был сыгран в 14:00. Канал Футбол с этим согласился, шаг навстречу. Касательно этики и всего остального, думаю, за последние несколько лет, лет 10-15, а может быть и 20, слишком много в нас летело копьев со всех сторон. Представители клубов что-то говорили о прессе, тренеры ругали судей, каналы, ведущие, программы кого-то критиковали, сайты могли писать вообще все что угодно, карикатуры рисовать».

«Говорили ли мы с представителями Динамо? У нас прекрасные отношения с Сергеем Мохником. У нас вообще нет никакого межличностного конфликта абсолютно ни с кем. Что кто-то там накручивает – это их история. Поэтому пообщались с Русолом, Мохником, с Рафаиловым обо всем поговорили. Вообще вопросов никаких. Пообщались хорошо, а против пула они проголосовали. Все сложно, как всегда в украинском футболе».

Ранее сообщалось, что Динамо, Заря, Десна и Днепр-1 ведут переговоры о показе своих матчей на каналах сети «1+1».

Помимо вопроса о едином пуле, вчера на заседании клубы единогласно проголосовали против расширения УПЛ до 14 команд. При этом с сезона-2021/22 Премьер-лига сразу будет в себя включать 16 клубов.