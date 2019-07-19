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Мариуполь продлил контракт с голкипером Гальчуком

Мариуполь продлил контракт с голкипером Гальчуком
08:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Мариуполь продлил соглашение с вратарем Евгением Гальчуком, гласит заявление на официальном сайте клуба.

Новый контракт Гальчука с клубом рассчитан до лета 2021 года. За Мариуполь голкипер выступает с 2012 года.

Во второй части прошлого сезона Евгений Гальчук был основным вратарем команды, а в общей сложности во всех турнирах он отыграл 20 матчей.

Мариуполь продолжает подготовку к новому сезону в Украине. Вчера в контрольном матче азовцы проиграли Заре (1:3). На первом же сборе в Турции команда Александра Бабича победила армянский Бананц (2:0), дважды обыграла турецкий Дарикаспор (6:0 и 2:1), сыграла вничью с северомакедонским Шкупи (2:2) и проиграла азербайджанской Габале (1:2).

Этим летом Мариуполь арендовал четырех игроков донецкого Шахтера — защитника Виктора Корниенко, а также полузащитников Максима Чеха, Дмитрия Топалова и Алексея Кащука.

Покинули команду защитник Бесир Демири, полузащитники Александр Пихаленок, Даниил Игнатенко и Александр Зубков, форвард Андрей Борячук.

По итогам прошлого сезона азовцы заняли 4-е место в турнирной таблице УПЛ и будут представлять страну в квалификации Лиги Европы.

В первом туре чемпионата Украины команда Бабича сыграет на выезде против новичка Премьер-лиги Колоса — поединок состоится 31 июля.

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Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь, Евгений Гальчук.
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