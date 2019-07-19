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Вернидуб - о переходе Малиновского в Аталанту

Вернидуб - о переходе Малиновского в Аталанту
09:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Экс-тренер "Зари" – о перспективах Руслана Малиновского в Италии

Юрий Вернидуб поделился своим мнением относительно перспектив Руслана Малиновского, который недавно перешел в «Аталанту»:

«Уверен, Малиновский хорошо себя проявит в Серии А из-за своих харизмы и характера. Верю, он добавит изюминку в игру команды. Его видение поля, исполнение передач и стандартов станут большим плюсом для бергамцев.

В свое время у него были проблемы с набором лишних килограммов, но мы и это совместно побороли. Он очень злился на тренерский штаб и на меня лично из-за того, что мы следили за этим и заставляли держать себя в рамках. Но это только усилило его характер и сделало сильнее.

После возвращения в «Шахтер» и перехода в «Генк» он еще больше себя развил. У него был сложный период, когда получил травму в Бельгии. Думаю, никто уже не верил, что Руслан сможет сыграть на таком же уровне. Но он доказал, что сильный духом».

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Юрий Вернидуб, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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