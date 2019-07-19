Клопп назвал главного фаворита на победу АПЛ в следующем сезоне

Новости спорта: Немецкий специалист уверен, что подопечные Гвардиолы снова будут возглавлять турнирную таблицу.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартует 9 августа, поэтому специалисты уже начинают оценивать шансы команд на успех, а также называть главных фаворитов на победу.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в предстоящем розыгрыше английского первенства безоговорочным претендентом на взятие трофея считает Манчестер Сити, который в минувшем сезоне лишил его команду победы в этом турнире.

"Было бы здорово, если бы мы смогли снова не отпускать далеко от себя Манчестер Сити. Это единственная возможность одолеть их. Уже ясно, что они снова главный фаворит АПЛ. С этим проблем нет. Их желание побеждать в каждом матче очень впечатляет.

Я не думаю, что у них было бы 98 очков в минувшем сезоне, если бы не конкуренция с нами. У нас также не было бы 97 очков, если бы у нас не было мотивации оторваться от них или обойти. В течение всего сезона мы оказывали друг на друга давление, и вот к чему это привело", - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, ранее Клопп исключил чрезмерные траты Ливерпуля на трансферы в текущее трансферное окно.