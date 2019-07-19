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Заявка Шахтера на новый сезон УПЛ

Заявка Шахтера на новый сезон УПЛ
10:40 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: "Шахтер" подал заявку на сезон 2019/20 в УПЛ.

«Шахтер» подал заявку на сезон 2019/20. В списке игроков значатся форварды Густаво Бланко-Лещук и Даниил Сикан.

Первый вернулся из аренды в «Малаге», и несмотря на слухи о его желании покинуть «Шахтер», пока что фамилия игрока значится в списке A на новый сезон.

Кроме того, удачный сбор позволяет пока что остаться в команде 18-летнему Даниилу Сикану. В состав включены Додо, Александр Пихаленок и Вячеслав Танковский, но нет Кайоде.

Изменения в заявке возможны до 31 августа включительно.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 68. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 24. Вячеслав Танковский, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 67. Александр Пихаленок, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 15. Густаво Бланко Лещук, 45. Даниил Сикан.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жуниор Мораес, Даниил Сикан.
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