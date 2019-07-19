Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол

Новости спорта: Директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов сообщил, что журналист и комментатор телеканала Виктор Вацко не будет работать в новом сезоне на каналах.

Директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов сообщил, что журналист и комментатор телеканала Виктор Вацко не будет работать в новом сезоне на каналах. Вместо этого он сосредоточится на других проектах.

«Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внес весомый вклад в развитие каналов Футбол. Мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать — это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг», — написал Денисов на своей странице в Instagram.

Работу на телеканалах Футбол Вацко совмещал с личными проектами на YouTube-канале «Вацко Live», где запустил два шоу: «Вацко Light» и «Легионер».

На Футбол 1/2 Вацко работал с 2010 года, с перерывом в год, когда занимал должность вице-президента Карпат.

Помимо ухода Вацко, одним из изменений в работе телеканалов Футбол 1/2 в новом сезоне станет отсутствие трансляций английской Премьер-лиги. Права на показ АПЛ были приобретены Setanta.