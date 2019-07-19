Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева
Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева
Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию
Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)

Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол

Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
12:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов сообщил, что журналист и комментатор телеканала Виктор Вацко не будет работать в новом сезоне на каналах.

Директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов сообщил, что журналист и комментатор телеканала Виктор Вацко не будет работать в новом сезоне на каналах. Вместо этого он сосредоточится на других проектах.

«Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внес весомый вклад в развитие каналов Футбол. Мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать — это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг», — написал Денисов на своей странице в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внёс весомый вклад в развитие каналов Футбол. @v.vatsko , мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг! #footballuatv #великийфутбол

Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Работу на телеканалах Футбол Вацко совмещал с личными проектами на YouTube-канале «Вацко Live», где запустил два шоу: «Вацко Light» и «Легионер».

На Футбол 1/2 Вацко работал с 2010 года, с перерывом в год, когда занимал должность вице-президента Карпат.

Помимо ухода Вацко, одним из изменений в работе телеканалов Футбол 1/2 в новом сезоне станет отсутствие трансляций английской Премьер-лиги. Права на показ АПЛ были приобретены Setanta.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Виктор Вацко, ТК Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
02 Владимир Кличко поблагодарил Свитолину
03 Видео дебютного гола Малиновского за Аталанту
04 Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
05 "Опасный соперник": Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь