Дибала близок к переходу в МЮ

Новости спорта: "Красные дьяволы" намерены усилить атакующую линию.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании нападающего Ювентуса Пауло Дибалы. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира

По информации источника, "красные дьяволы" уже пообщались с руководством "старой сеньоры" касательно возможной покупки аргентинского форварда и сделали первое предложение.

Сообщается, что Ювентус хочет выручить за Дибалу не меньше 80 миллионов евро, однако сам футболист не планирует менять клубную прописку.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл 30 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Примечательно, что Пауло стать заменой для форварда МЮ Ромелу Лукаку, который, по информации СМИ, сообщил руководству МЮ о желании уйти.