Михайленко рассказал о трансферных планах Днепра-1

Новости спорта: Новичок УПЛ продолжает работать над усилением состава.

Главный тренер новичка УПЛ СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко дал комментарий, в котором поделился мнением о работе на сборах своей команды. По словам специалиста, сейчас у команды увеличены нагрузки, а акцент делается на скорости работы с мячом.

«Должны адаптироваться к темпу Премьер-лиги. Все-таки мы — команда, которая поднимается с Первой лиги. Увеличили количество нагрузок по сравнению с предыдущими сборами, пытаемся тренироваться в более высоком темпе, подбираем противников для игр среди команд УПЛ. Ставим акцент на скорость работы с мячом, мышление, интенсивность игры», — сказал Михайленко в эфире Футбол News.

Также главный тренер СК Днепр-1 анонсировал подписание двух новичков.

«Будет два подписания у нас. Центральный защитник, нам нужен четвертый центральный защитник и игрок в атаку один».

В это межсезонье СК Днепр-1 подписал шестерых новичков. Команда Дмитрия Михайленко взяла в аренду игроков Динамо — полузащитника Сергея Булецу и нападающего Владислава Супрягу. Также новичок УПЛ подписал хавбека Александра Кобахидзе, полузащитника Юрия Вакулко экс-форварда Оболони-Бровар Арамиса Кузина, а также нападающего Хатайспора Дмитрия Коркишко.

В последнем спарринге на сборах СК Днепр-1 сыграл вничью с Авангардом (1:1). 21 июля новичок УПЛ проведет контрольную игру против Ворсклы.

По итогам сезона 2018/19 СК Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ. Новый сезон команда Михайленко начнет 31 июля, когда дома в первом туре Премьер-лиги будет принимать Олимпик.