Олимпик в контрольном матче разгромил Металлист-1925

Новости спорта: Один из мячей забил потенциальный новичок дончан.

Олимпик в спарринге, который проходил в Харькове, уверенно победил Металлист 1925 (3:0). Важно отметить, что в составе обеих команд вышло немало потенциальных новичков.

Уже в начале матча за дончан забил Тейшейра, а во втором тайме в составе Олимпика отличились Сергей Политыло и футболист, находящийся на просмотре.

Завтра команда Жулио Сезара проведет контрольный матч против Шахтера, который состоится на базе Горняков в Святошино.

Первый официальный поединок нового сезона Олимпик проведет в гостях против СК Днепр-1 — игра в рамках стартового тура УПЛ пройдет 31 июля.

Металлист 1925 — Олимпик 0:3

Голы: Тейшейра 5, Политыло 50, игрок на просмотре 85.

Олимпик (первый тайм): игрок на просмотре, Гришко, игрок на просмотре, Ксенз, Вантух, игрок на просмотре, Тейшейра, игрок на просмотре, Пасич Г., игрок на просмотре, Матар

Олимпик (второй тайм): Альими, Цымбалюк (игрок на просмотре 60), Снурницын, Клименчук, игрок на просмотре, Кравчук Политыло, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Пасич Е., игрок на просмотре

Металлист 1925: Дьяков, Жук (игрок на просмотре 72), Поспелов (Шершень 76), Жданов (Цвиренко 64), Осман (игрок на просмотре 76), игрок на просмотре (игрок на просмотре 60), Савин (Стороженко 76), Ямполь, игрок на просмотре (игрок на просмотре 67), Романов (игрок на просмотре 60), Давыдов (к) (игрок на просмотре 60, Лукас 78)