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Рафаилов рассказал о трансферных целях Зари

Рафаилов рассказал о трансферных целях Зари
15:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Сергей Рафаилов рассказал о трансферных целях луганского клуба в это межсезонье.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о трансферных целях луганского клуба в это межсезонье. Украинский функционер признался, что в данный момент "черно-белые" нуждаются в усилении атакующей линии.

"Все клубы ищут форварда. Не совсем удачный сезон был у Филиппа Будковского, но в целом, результативность у клуба была неплохой. Мне все равно, кто будет забивать. Хоть голкипер.

По мнению тренера, сейчас не закрыта у нас лишь одна позиция – нападающий. То ли это будет контракт, то ли аренда. Но не думайте, что в очереди у нас стоит колонна футболистов. Подытожив скажу, что на Филиппе Будковском рано ставить точку", – приводит слова Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, ранее Заря подписала контракт с экс-полузащитником Байера, а также объявила о заключении контрактов с четырьмя новичками.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Сергей Рафаилов, Новости футбола.
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