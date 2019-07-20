Маттейс Де Лигт признался, что в детстве болел за Ювентус

Новости спорта: Защитник Маттейс Де Лигт хочет набраться опыта в Италии и выиграть все трофеи с клубом.

Защитник Маттейс Де Лигт стал самым дорогим футболистом мира в своем амплуа – Ювентус за его трансфер отдал более 85 млн евро. Голландец ранее был представлен в качестве игрока "старой синьоры".

"Я все еще молод, но у меня много опыта как для 19 лет. Я решился на переход, чтобы здесь научиться еще большему. Это огромный шаг, я впервые покидаю свою страну. Было очень приятно то, как встретили меня болельщики Ювентуса. Надеюсь, смогу им многим отплатить взамен", — цитирует Де Лигта официальный твиттер-аккаунт клуба.

"После финала Лиги наций я уже знал, что хочу перейти в Ювентус, но было приятно, когда Роналду пригласил меня это сделать. Хотя это и не играло разницы уже".

"Перед трансфером мы разговаривали с Сарри просто чтобы познакомиться. Он был одной из причин, почему я захотел перейти в Ювентус. Слышал много хорошего о Маурицио. Мне нравится его футбольная философия и то, как он готовит защиту".

"У меня есть фото в форме Ювентуса в шесть или семь лет. Тогда за клуб играл Фабио Каннаваро, которого я обожал. Я всегда хорошо относился к Юве и был его фанатом".

В следующем сезоне Ювентус будет участвовать в Суперкубке, Кубке и чемпионате Италии, а также Лиге чемпионов. Де Лигт ставит максимальные задачи.

"Мы участвуем в четырех турнирах и хотим выиграть их все. Это менталитет Ювентуса", — добавил Маттейс.

Де Лигт будет играть за туринцев под четвертым номером.

Ранее Ювентус подписал свободных агентов Адриена Рабио, Аарона Рэмси и Джанлуиджи Буффона, а также купил Мериха Демирала у Сассуоло и Кристиана Ромеро у Дженоа.