Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Гвоздик назвал тройку лучших боксеров в истории Украины
Гвоздик назвал тройку лучших боксеров в истории Украины
Алжир минимально победил Сенегал в финале Кубка африканских наций
Алжир минимально победил Сенегал в финале Кубка африканских наций
Теофимо Лопес - Масайоси Накатани. Видео боя
Теофимо Лопес - Масайоси Накатани. Видео боя

Маттейс Де Лигт признался, что в детстве болел за Ювентус

Маттейс Де Лигт признался, что в детстве болел за Ювентус
12:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Защитник Маттейс Де Лигт хочет набраться опыта в Италии и выиграть все трофеи с клубом.

Защитник Маттейс Де Лигт стал самым дорогим футболистом мира в своем амплуа – Ювентус за его трансфер отдал более 85 млн евро. Голландец ранее был представлен в качестве игрока "старой синьоры".

"Я все еще молод, но у меня много опыта как для 19 лет. Я решился на переход, чтобы здесь научиться еще большему. Это огромный шаг, я впервые покидаю свою страну. Было очень приятно то, как встретили меня болельщики Ювентуса. Надеюсь, смогу им многим отплатить взамен", — цитирует Де Лигта официальный твиттер-аккаунт клуба.

"После финала Лиги наций я уже знал, что хочу перейти в Ювентус, но было приятно, когда Роналду пригласил меня это сделать. Хотя это и не играло разницы уже".

Де Лигт определился с игровым номером в Ювентусе

"Перед трансфером мы разговаривали с Сарри просто чтобы познакомиться. Он был одной из причин, почему я захотел перейти в Ювентус. Слышал много хорошего о Маурицио. Мне нравится его футбольная философия и то, как он готовит защиту".

"У меня есть фото в форме Ювентуса в шесть или семь лет. Тогда за клуб играл Фабио Каннаваро, которого я обожал. Я всегда хорошо относился к Юве и был его фанатом".

В следующем сезоне Ювентус будет участвовать в Суперкубке, Кубке и чемпионате Италии, а также Лиге чемпионов. Де Лигт ставит максимальные задачи.

"Мы участвуем в четырех турнирах и хотим выиграть их все. Это менталитет Ювентуса", — добавил Маттейс.

Де Лигт будет играть за туринцев под четвертым номером.

Ранее Ювентус подписал свободных агентов Адриена Рабио, Аарона Рэмси и Джанлуиджи Буффона, а также купил Мериха Демирала у Сассуоло и Кристиана Ромеро у Дженоа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой
02 Эдди Хирн: Ломаченко - настоящий гений
03 Бетербиев рассказал, как сломал нос Гвоздику
04 Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
05 Усик может провести бой в андеркарте поединка Головкина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь