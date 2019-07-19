Бельгийский клуб исключен из розыгрыша Лиги Европы

Новости спорта: ФК Мехелен исключен из еврокубков и Кубка Бельгии из-за договорных матчей.

Бельгийский Мехелен исключен из розыгрыша Лиги Европы-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно пункту 4.08 регламента Лиги Европы, его заменит следующий лучший представитель Бельгии, которым является Гент. Напомним, в составе Гента играет трое футболистов сборной Украины – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Мехелен и четверо его директоров были признаны виновными в попытке организации договорных матчей. Из-за этого клуб, по информации Sporza.be, отстранен не только от еврокубков, но и от Кубка Бельгии на один сезон. При этом Мехелен не будет понижен в классе или наказан снятием очков в чемпионате страны. Окончательное решение еще может быть изменено.