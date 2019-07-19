Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд

Новости спорта: Накануне состоялось собрание клубов УПЛ, на котором среди прочего провели голосование за количество участников Премьер-лиги на сезон-2020/21.

Было принято решение оставить текущий формат с 12-ю командами, а в сезоне-2021/22 расширить элитный дивизион до 16 участников.

Однако после завершения собрания, начали поступать просьбы пересмотреть решение относительно формата Чемпионата УПЛ на сезоны-2020/21 и -2021/22. После повторного рассмотрения вопроса решением Общего собрания Украинской Премьер-Лиги определено, что в сезоне-2020/21 в чемпионате УПЛ будут выступать 14 команд.

На рассмотрение клубов были предложены три варианта формата расширения дивизиона, большинством голосов избран третий:

- При переходе от формата 12 команд с форматом 14 (а в дальнейшем до 16) команд предлагается следующий подход к обмену команд между лигами в переходный сезон:

1. Из ПФЛ в УПЛ поднимаются команды, занявшие 1-2 места в турнирной таблице ПФЛ (которые пройдут аттестацию для клубов УПЛ);

2. Между командой УПЛ, что займет последнее место в турнирной таблице (12-е) УПЛ, и командой, которая займет 3-е место в таблице ПФЛ, проводятся два матча плей-офф за право выступать в УПЛ.