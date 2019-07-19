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Александрия разгромила Алтын Асыр

Александрия разгромила Алтын Асыр
21:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта: В рамках подготовки в сезону-2019/20 Александрия не оставила камня на камне от Алтын Асыра из Ашхабада — 5:0.

На 13-й минуте александрийцы многоходовой комбинацией запутали соперника, в результате чего Кирилл Ковалец оказался в одиночестве перед воротами и поразил цель — 1:0.

Спустя пять минут арбитр матча назначил пенальти за игру рукой, и Дмитрий Гречишкин нанес неотразимый удар с "точки" – 2:0.

Буквально тут же Валерий Лучкевич, пройдя правым флангом, прострелил в штрафную соперника, но траектория полета мяча оказалась таковой, что тот оказался в сетке ворот — 3:0.

После серии замен в составе Александрии рисунок игры не изменился — полное превосходство украинской команды, и на 67-й минуте Денис Устименко в четвертый раз заставил вратаря соперника вынимать мяч из сетки — 4:0.

Александрия уступила АЕЛу

За две минуты до конца матча победную точку в поединке поставил Ахмед Алибеков, поразивший цель ударом головой после розыгрыша "стандарта" – 5:0.

Александрия - Алтын Асыр 5:0

Голы: Ковалец, 13, Гречишкин, 18, с пенальти, Лучкевич, 20, Устименко, 67, Алибеков, 88.

Александрия: Панькив (Билык, 62), Бухал (Шендрик, 46), Бабогло (Алибеков, 46), Мирошниченко (Стецков, 62), Пашаев (Протасов, 62), Гречишкин (Дришлюк, 62), Банада (Запорожан, 46), Ковалец (Устименко, 62), Лучкевич (Литвяк, 79), Третьяков (Задерака, 62), Ситало (Шастал, 54).

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