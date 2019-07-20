Ювентус приберег 9-й номер для Икарди

Ювентус распределил номера между новичками команды, №9 не получил никто — сообщает Gazzetta dello Sport.
В сезоне-2019/20 Джанлуиджи Буффон будет выступать под №77, Матейс де Лигт — №4, Аарон Рэмси — №8, Адриен Рабио — №25, Мерих Демирал — №28, Гонсало Игуаин — №21.
Итальянское издание считает, что №9 приберегают для Мауро Икарди, который уже согласовал с Ювентусом пятилетний контракт с годовой зарплатой 8 миллионов евро плюс бонусы.
Впрочем, Ювентусу пока не удается согласовать трансферную стоимость аргентинца, поэтому, возможно этот переход состоится (если состоится) уже в августе.