Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира
Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира
Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира
Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира

Ювентус приберег 9-й номер для Икарди

Ювентус приберег 9-й номер для Икарди
00:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Девятый номер в Ювентусе остается вакантным, Гонсало Игуаину сменили игровой номер на "21".

Ювентус распределил номера между новичками команды, №9 не получил никто — сообщает Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2019/20 Джанлуиджи Буффон будет выступать под №77, Матейс де Лигт — №4, Аарон Рэмси — №8, Адриен Рабио — №25, Мерих Демирал — №28, Гонсало Игуаин — №21.

Итальянское издание считает, что №9 приберегают для Мауро Икарди, который уже согласовал с Ювентусом пятилетний контракт с годовой зарплатой 8 миллионов евро плюс бонусы.

Де Лигт определился с игровым номером в Ювентусе

Впрочем, Ювентусу пока не удается согласовать трансферную стоимость аргентинца, поэтому, возможно этот переход состоится (если состоится) уже в августе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
02 Владимир Кличко поблагодарил Свитолину
03 Видео дебютного гола Малиновского за Аталанту
04 Как выглядели братья Кличко 42 года назад
05 Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь