Ювентус приберег 9-й номер для Икарди

Новости спорта: Девятый номер в Ювентусе остается вакантным, Гонсало Игуаину сменили игровой номер на "21".

Ювентус распределил номера между новичками команды, №9 не получил никто — сообщает Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2019/20 Джанлуиджи Буффон будет выступать под №77, Матейс де Лигт — №4, Аарон Рэмси — №8, Адриен Рабио — №25, Мерих Демирал — №28, Гонсало Игуаин — №21.

Итальянское издание считает, что №9 приберегают для Мауро Икарди, который уже согласовал с Ювентусом пятилетний контракт с годовой зарплатой 8 миллионов евро плюс бонусы.

Впрочем, Ювентусу пока не удается согласовать трансферную стоимость аргентинца, поэтому, возможно этот переход состоится (если состоится) уже в августе.