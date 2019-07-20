Алжир минимально победил Сенегал в финале Кубка африканских наций

Новости спорта: В Каире состоялся финальный поединок Кубка африканских наций-2019. В решающем матче встречались сборные Сенегала и Алжира.

Судьбу матча решил единственный гол, который случился на второй минуте матча. Точным ударом из пределов штрафной отметился Багдад Бунеджах.

Затем игровое преимущество до последней минуты матча было на стороне сборной Сенегала. Статистика говорит сама за себя. Владение мячом — 62% против 38%. Удары — 12:1. Однако этого единственного удара пришлось достаточно Алжиру, дабы выиграть Кубок африканских наций.

Сенегал - Алжир 0:1

Гол: Бунеджах, 2.

Сенегал: Гомис — Гассама, Сабали, Сане, Куяте — Гуйе, Ндиайе (Диатта, 59) — Севе (Дьянь, 75), Сарр, Мане — Ньянг (Кейта, 85).

Алжир: М'Боли — Зеффан, Бенсебаини, Бенламри, Манди — Марез, Фегули (Жан-Тарат, 85), Беннасер, Гедиура — Белайли (Браими, 84), Бунеджах (Слимани, 89).

Предупреждения: Гуйе, Гассама — Бенсебаини, Белайли, Манди, Гедиура.