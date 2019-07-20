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Ибрагимович оформил "идеальный" хет-трик в МЛС (Видео)
13:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Златан Ибрагимович в матче против ФК Лос-Анджелес забивал правой ногой, левой ногой и ударом головой.

Футбольный клуб Лос-Анджелес и Лос-Анджелес Гэлакси встретились в очередном матче регулярного чемпионата MLS.

Уже на третьей минуте счет в матче открыл лучший футболист сезона Карлос Вела, выведший "горожан" вперед точным ударом с пенальти. 

Златан Ибрагимович долго не откладывал и уже на восьмой минуте ответил сопернику своим голом. Он принял передачу на грудь и следующим касанием по дуге перебросил и себя, и соперника. Когда же мяч отскочил от газона, швед нанес мощный дальний удар, с которым голкипер не справился. Затем Ибра забил еще два гола, на что Вела "ответил" забитым мячом в концовке поединка - итоговый счет 3:2 в пользу Гэлакси.

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Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
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