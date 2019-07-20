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Ньюкасл обыграл Вест Хэм (Видео)

Ньюкасл обыграл Вест Хэм (Видео)
19:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Смотреть видеообзор товарищеского матча Ньюкасл - Вест Хэм.

"Ньюкасл" "Юнайтед" с минимальмым счётом (1:0) обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в матче за третье место на турнире Asia Trophy by Premier League, который проходит в Шанхае (Китай).

Автором единственного забитого мяча стал японец Йосинори Муто на 34-й минуте после навеса с правого фланга от Джейми Стерри. Добытое в первом тайме преимущество удалось удержать до финального свистка.

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Asia Trophy by Premier League — товарищеский предсезонный турнир, который проводится в Азии каждые два года. В турнире участвуют четыре команды из английской Премьер-Лиги. В 2011 году трофей выиграл "Челси". Два года спустя победа досталась "Манчестер Сити". В финальном матче был обыгран "Сандерленд" со счетом 1:0. В 2105 году победу праздновал лондонский "Арсенал", одолев "Эвертон" в финале. Действующим чемпионом турнира является "Ливерпуль", в упорной борьбе обыгравший "Лестер" со счётом 2:1.

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