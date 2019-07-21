Месси извинился за критику КОНМЕБОЛ

Новости спорта: Форвард сборной Аргентины Лионель Месси принес извинения Южноамериканской конфедерации футбола.

В матче за третье место на Копа Америка сборная Аргентины обыграла Чили (2:1), но игра не завершалась без скандала. На 37-й минуте игры Месси был удален.

После поединка Лионель Месси заявил, что все подготовлено для того, чтобы Бразилия выиграла Копа Америка, а также указал на коррупцию и судей. Эти слова не остались незамеченными.

Тем не менее, спустя некоторое время, 32-летний футболист решил принести извинения в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает La Nacion.

В письме, которое отправила Ассоциация футбола Аргентины сказано, что Месси был в стрессовой ситуации и приносит свои извинения за сказанное.

Не исключено, что теперь Комитет по этике КОНМЕБОЛ прекратит расследование в адрес игрока сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Месси могут дисквалифицировать на два года за критику КОНМЕБОЛ