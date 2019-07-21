Наставник ПСЖ рассказал о будущем Неймара

Томас Тухель рассказал о дальнейших планах Неймара, который намерен покинуть ПСЖ.
"Между мной и Неймаром все понятно. Осталось дело за ним и клубом. Утром он впервые тренировался с командой, а до этого занимался по индивидуальной программе".
"Неймар поедет с нами в Китай, где продолжит тренироваться и начнет выходить в основе".
"Усман Дембеле? Не нужно ничего придумывать, я с ним общался, но год назад", — приводит слова Тухеля Sky Sport Deutschland.
Действующий контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Неймар также рассматривает варианты с Реалом, Баварией и МЮ.