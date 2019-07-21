Малиновский эмоционально попрощался с Генком

Новости спорта: Украинский хавбек перешел в Аталанту.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который в это трансферное окно сменил клубную прописку и перешел в Аталанту, эмоционально попрощался с бывшей командой Генком, за которую он играл на протяжении 3,5 лет.

"Пришло время сказать, что я горжусь тем, что провел эти удивительные три с половиной года в составе Генка. Трудно найти правильные слова, чтобы выразить все эмоции, которые я испытал за этот период. Это было прекрасное время, все моменты останутся в моем сердце навсегда, обещаю!

Хочу поблагодарить наших замечательных болельщиков, товарищей по команде, сотрудников, врачей, президента, всю нашу команду за эти прекрасные годы! Спасибо, тренер, за то, что сделали нас чемпионами, за доверие, за отличную работу!

Спасибо всем, кто принимал участие в жизни клуба, на поле и за его пределами! Здесь я прошел много сложных испытаний, но этот клуб помог мне стать сильнее. Я счастлив быть частью этого фантастического исторического момента.

Я знаю, как это важно для всех, поэтому я сделал все возможное, чтобы наша мечта осуществилась. Я всегда буду поддерживать вас, надеюсь, что этот год будет таким же замечательным, как и предыдущий", - написал Малиновский в своем Instagram.

Напомним, ранее капитан Аталанты поприветствовал Малиновского в команде на украинском языке.