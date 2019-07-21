Лидер Львова Бруно покинет клуб летом

Новости спорта: Главный тренер ПФК Львов Богдан Блавацкий рассказал, что Бруно покинет нынешнюю команду.

Богдан Блавацкий рассказал, что Бруно, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе.

"Бруно, скорее всего, покинет наш клуб. У него есть варианты трудоустройства в других командах. Он пару дней назад приехал после переговоров с одним клубом, который я не буду называть".

"Поэтому мы решили не использовать его в игре с Волынью", — сказал Блавацкий в эфире канала Футбол 1.

23-летний Бруно перешел в ПФК Львов прошлым летом из бразильской Португезы. В 30 матчах за клуб он забил девять голов и сделал один ассист.

Львов занял шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Хайдук и Львов вышли на финальную стадию переговоров по Бруно.