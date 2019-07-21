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Фелиш травмировался в дебютном матче за Атлетико

Фелиш травмировался в дебютном матче за Атлетико
09:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Рекордное подписание Матрасников сыграл только 27 минут.

Нападающий Атлетико Жоау Феликс провел только 27 минут в дебютном матче за Матрасников, передает AS.

В товарищеском поединке с испанской Нумансией Феликс получил ушиб бедра, а спустя 10 минут попросил о замене.

Также в ходе встречи за мадридский клуб дебютировали Киран Триппьер, Марио Эрмосо, Ренан Лоди и Маркос Льоренте.

Напомним, Феликс минувшим летом стал рекордным трансфером в истории Атлетико: за него в испанской столице заплатили 126 миллионов евро. В португальце видят замену Антуану Гризманну, который перебрался в Барселону.

Также Атлетико может подписать звездного полузащитника в лице Хамеса Родригеса или Кристиана Эриксена. Сегодня стало известно, что руководство Матрасников обсуждало с Тоттенхэмом возможность подписания датчанина.

В минувшем сезоне Атлетико финишировал на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, отстав от чемпиона Барселоны на 11 очков.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Жоау Фелиш.
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