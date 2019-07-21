Конкурент Малиновского оценил трансфер украинца в Аталанту

Новости спорта: Полузащитник Аталанты Ремо Фройлер считает, что его команда готова к дебюту в Лиге чемпионов.

"В Лиге чемпионов я бы хотел встретиться с Манчестер Сити. Они играют в удивительный футбол, а Хосеп Гвардиола – мой любимый тренер.

Что касается трансферов, то подписания Малиновского и Луиса Муриеля сделают Аталанту лучше. Это два очень сильных исполнителя. С Русланом мы раньше не встречались. У него очень сильная левая нога. Телосложением он напоминает Шакири, но выше", – цитирует Фройлера Tuttosport.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Италии Аталанта заняла третье место и впервые в своей истории завоевала право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.

К слову, Ремо Фройлер будет одним из конкурентов Малиновского в борьбе за место в центре полузащиты бергамасков.