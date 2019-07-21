Капитан Аталанты рассказал о целях команды на следующий сезон

Новости спорта: Одноклубник Руслана Малиновского готов сражаться с большими командами в еврокубках.

В прошлом сезоне бергамаски установили клубный рекорд, заняв третье место, вышли в финал Кубка Италии и будут выступать в Лиге чемпионов.

"Если бы кто-то сказал мне год назад, что мы будем в Лиге чемпионов, я бы подумал, что он сошел с ума", — сказал Гомес Sky Sport Italia.

"Наша цель состояла в том, чтобы вернуться в Лигу Европы, но с течением времени наша позиция в Серии А стала выглядеть все сильнее и сильнее"

Аргентинец находится в предвкушении тяжелых игр, ему приятны такие противостояния.

"Всегда приятно сражаться с такими чемпионами, как Лионель Месси. Между Лигой Европы и Лигой чемпионов существует большой разрыв, но мы умеем играть по-разному, поэтому можем быть сюрпризом".

"Это будет похоже на игру с Ювентусом и Наполи. Будет очень сложно пройти групповой этап, но мы будем стараться всегда идти своим путем, другими словами, идти к победе, где бы мы ни были".