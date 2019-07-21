Игрок Шахтера рассказал о работе с новым тренером

Новости спорта: Вчера "горняки" уверенно одолели "Олимпик" (3:0).

Полузащитник "Шахтера" Фернандо поделился впечатлениями после контрольного матча с "Олимпиком" (3:0).

"Команда показала хорошую игру и отличный результат. Это последняя товарищеская встреча перед поединком с "Динамо" за Суперкубок и это первый шаг к новому чемпионату.

Эту игру сложно назвать репетицией перед игрой с "Динамо", ведь это все-таки был товарищеский матч. Мы понемногу готовимся к поединку за Суперкубок, который состоится уже в следующее воскресенье.

Мы потихоньку, пошагово адаптируемся к стилю игры Луиша Каштру. Понятно, что с Паулу было немного по-другому, но с каждым днем, с каждой тренировкой мы привыкаем и все лучше понимаем игру, которую нам нужно показывать.

Наша команда сыгранна на протяжении уже нескольких лет, состав с прошлого года не претерпел больших изменений. Мы – чемпионы, мы – лучшие, поэтому мы готовы к новому сезону", - цитирует Фернандо официальный сайт "горняков".