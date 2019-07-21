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Сидиклей может вернуться в Бразилию

Сидиклей может вернуться в Бразилию
12:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бразильцы попытаются договориться с киевлянами, несмотря на желание Динамо продать игрока.

Полузащитник Динамо Сидиклей заинтересовал Гремио, который уже сделал предложение киевлянам об аренде бразильца, сообщает Esporte.uol.com.br.

По информации издания, представители клуба из Порту-Алегри заинтересованы в аренде Сидиклея на полтора года.

Динамо намерено осуществить полноценную сделку, а не отдавать футболиста в аренду, надеясь выручить за бразильца 3,5 миллиона евро.

Исходя из этого, Гремио может предложить Динамо компенсацию за аренду, чтобы сделка все таки состоялась.

Ранее предметный интерес к Сидиклею проявляли Сан-Паулу и Интернасьонал. 26-летний Сидиклей в минувшем сезоне отыграл за Динамо 23 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.

Сидиклей не полетел с Динамо на тренировочный сбор в Австрию. На сборах команда Александра Хацкевича уже провела четыре встречи — сыграла вничью с Ботошани (1:1) и Олимпиакосом (1:1), а также уверенно выиграла у Ваккера (3:0) и Цирля (5:0).

В межсезонье Динамо уже оформило трансферы двух полузащитников: Мохаммеда Кадири и Александра Караваева.

Новый сезон Динамо начнет 28 июля, когда Одессе разыграет Суперкубок Украины с Шахтером.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сидиклей.
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