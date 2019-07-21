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Воскресенье, 21.07.2019

Милевский забил невероятный гол в стиле Месси (Видео)

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский забил гол-красавец в поединке чемпионата Беларуси против Торпедо-БелАЗ. Милевский, получив мяч на фланге, совершил проход в штрафную в стиле Лионеля Месси, обыграв по пути пятерых игроков соперника, а уже у ворот Артем обыгрался в стеночку с одноклубником и эффектным ударом переправил мяч в сетку.
Телеграф Спорт
Фото: Динамо-Брест
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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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