Милевский забил невероятный гол в стиле Месси (Видео)

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский забил гол-красавец в поединке чемпионата Беларуси против Торпедо-БелАЗ. Милевский, получив мяч на фланге, совершил проход в штрафную в стиле Лионеля Месси, обыграв по пути пятерых игроков соперника, а уже у ворот Артем обыгрался в стеночку с одноклубником и эффектным ударом переправил мяч в сетку.