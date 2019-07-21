Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Пакьяо - Турман. Видео боя
Пакьяо - Турман. Видео боя
Динамо не смогло обыграть Оболонь-Бровар в контрольном матче
Динамо не смогло обыграть Оболонь-Бровар в контрольном матче
Милевский забил невероятный гол в стиле Месси (Видео)
Милевский забил невероятный гол в стиле Месси (Видео)

Вице-президент Гремио исключил вариант трансфера Сидиклея

Вице-президент Гремио исключил вариант трансфера Сидиклея
13:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Клуб не смог договориться с Динамо.

Защитник Динамо Сидиклей не перейдет в клуб бразильской Серии А Гремио на правах аренды, о чем уведомил вице-президент бразильского клуба Дуда Кроефф на пресс-конференции, сообщает журналист Эдуардо Моура.

Похоже, преградой стало желание Динамо продать игрока, в то время как представители Гремио хотели взять Сидиклея в аренду на полтора года. Клуб надеяться договориться с киевлянами, предложив им компенсацию за аренду.

У Сидиклея остается еще два варианта для переезда в Бразилию, ведь ранее сообщалось об интересе со стороны Сан-Паулу и Интернасьоналя.

Сидиклей не полетел с Динамо на тренировочный сбор в Австрию. На сборах команда Александра Хацкевича уже провела четыре встречи — сыграла вничью с Ботошани (1:1) и Олимпиакосом (1:1), а также уверенно выиграла у Ваккера (3:0) и Цирля (5:0).

В межсезонье Динамо уже оформило трансферы двух полузащитников: Мохаммеда Кадири и Александра Караваева.

Новый сезон Динамо начнет 28 июля, когда Одессе разыграет Суперкубок Украины с Шахтером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Гремио, Новости футбола, Сидиклей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
02 Тибау: Нурмагомедов признал, что, возможно, я его победил
03 Бокс. Чисора брутально нокаутировал Шпильку во втором раунде
04 Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
05 Реал показал, как Лунин играет ногами (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь