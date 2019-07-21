Вице-президент Гремио исключил вариант трансфера Сидиклея

Новости спорта: Клуб не смог договориться с Динамо.

Защитник Динамо Сидиклей не перейдет в клуб бразильской Серии А Гремио на правах аренды, о чем уведомил вице-президент бразильского клуба Дуда Кроефф на пресс-конференции, сообщает журналист Эдуардо Моура.

Похоже, преградой стало желание Динамо продать игрока, в то время как представители Гремио хотели взять Сидиклея в аренду на полтора года. Клуб надеяться договориться с киевлянами, предложив им компенсацию за аренду.

У Сидиклея остается еще два варианта для переезда в Бразилию, ведь ранее сообщалось об интересе со стороны Сан-Паулу и Интернасьоналя.

Сидиклей не полетел с Динамо на тренировочный сбор в Австрию. На сборах команда Александра Хацкевича уже провела четыре встречи — сыграла вничью с Ботошани (1:1) и Олимпиакосом (1:1), а также уверенно выиграла у Ваккера (3:0) и Цирля (5:0).

В межсезонье Динамо уже оформило трансферы двух полузащитников: Мохаммеда Кадири и Александра Караваева.

Новый сезон Динамо начнет 28 июля, когда Одессе разыграет Суперкубок Украины с Шахтером.