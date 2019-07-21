Динамо не смогло обыграть Оболонь-Бровар в контрольном матче

Киевское Динамо в первом товарищеском матче дня сыграло вничью против клуба Первой лиги Оболонь-Бровар — 1:1.
Отметим, что в составе команды Хацкевича на спарринг вышли Сидиклей и Русин, которые не были включены в первую заявку на сезон УПЛ.
На 11-й минуте счет в матче открыл Цитаишвили, а на 82-й минуте счет в составе Пивоваров сравнял Островский.
Также, сегодня на стадионе имени Валерия Лобановского киевляне проведут спарринг против новичка УПЛ, ковалевского Колоса.
Новый сезон бело-синие начнут 28 июля, когда в Одессе разыграют Суперкубок Украины с донецким Шахтером.
Полный матч:
Динамо — Оболонь-Бровар 1:1 (1:0)
Голы: Цитаишвили, 11 — Островский, 82
Старт Динамо: Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Сидиклей, Гармаш, Пиварич,Шабанов, Русин, Кравченко
Вышли на 65-й минуте: Билошевский, Шулянский, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко