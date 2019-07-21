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Динамо не смогло обыграть Оболонь-Бровар в контрольном матче

Динамо не смогло обыграть Оболонь-Бровар в контрольном матче
14:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Киевское Динамо в первом товарищеском матче дня сыграло вничью против клуба Первой лиги Оболонь-Бровар — 1:1.

Киевское Динамо в первом товарищеском матче дня сыграло вничью против клуба Первой лиги Оболонь-Бровар — 1:1.

Отметим, что в составе команды Хацкевича на спарринг вышли Сидиклей и Русин, которые не были включены в первую заявку на сезон УПЛ.

На 11-й минуте счет в матче открыл Цитаишвили, а на 82-й минуте счет в составе Пивоваров сравнял Островский.

Также, сегодня на стадионе имени Валерия Лобановского киевляне проведут спарринг против новичка УПЛ, ковалевского Колоса.

Новый сезон бело-синие начнут 28 июля, когда в Одессе разыграют Суперкубок Украины с донецким Шахтером.

Полный матч:

Динамо — Оболонь-Бровар 1:1 (1:0)

Голы: Цитаишвили, 11 — Островский, 82

Старт Динамо: Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Сидиклей, Гармаш, Пиварич,Шабанов, Русин, Кравченко

Вышли на 65-й минуте: Билошевский, Шулянский, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Оболонь-Бровар.
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