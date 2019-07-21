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Динамо внесет в заявку на сезон Русина и Сидклея

Динамо внесет в заявку на сезон Русина и Сидклея
22:40 Сегодня Телеграф Динамомания Фото: Динамомания

Новости спорта: "Динамо" внесет в свою официальную заявку на сезон Сидклея и Назария Русина.

Как стало известно "Динамомании", в ближайшее время "Динамо" внесет в свою официальную заявку на сезон бразильского латераля Сидклея и нападающего Назария Русина.

Напомним, что Сидклей не летал с командой на тренировочный сбор в Австрию и мог вернуться в Бразилию, где интерес к нему приписывали "Интернасьоналю" и "Гремио".

Что же касается Русина, то его хотели арендовать львовские "Карпаты", которые вели переговоры по трансферу форварда.

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В прошлом сезоне Сидклей провел за "Динамо" 23 матча (1 гол) во всех турнирах, а на счету Русина – 24 игры (5 забитых мячей).

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Назарий Русин, Сидклей.
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