Динамо внесет в заявку на сезон Русина и Сидклея

Новости спорта: "Динамо" внесет в свою официальную заявку на сезон Сидклея и Назария Русина.

Как стало известно "Динамомании", в ближайшее время "Динамо" внесет в свою официальную заявку на сезон бразильского латераля Сидклея и нападающего Назария Русина.

Напомним, что Сидклей не летал с командой на тренировочный сбор в Австрию и мог вернуться в Бразилию, где интерес к нему приписывали "Интернасьоналю" и "Гремио".

Что же касается Русина, то его хотели арендовать львовские "Карпаты", которые вели переговоры по трансферу форварда.

В прошлом сезоне Сидклей провел за "Динамо" 23 матча (1 гол) во всех турнирах, а на счету Русина – 24 игры (5 забитых мячей).