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Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)

Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
18:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В Сингапуре на "Национальном стадионе" состоялся матч Международного кубка чемпионов "Ювентус" - "Тоттенхэм Хотспур".

Победу со счётом 3:2 одержала лондонская команда.

Автором первого гола стал полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, а спустя четыре минуты форвард Криштиану Роналду вывел туринцев вперёд. На 65-й минуте счёт вновь стал равным — мяч в ворота итальянского клуба отправил хавбек Лукас Моура. Победу "шпорам" принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.

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В следующем матче "Ювентус" 24 июля сыграет с миланским "Интером", а "Тоттенхэм" на следующий день встретится с "Манчестер Юнайтед".

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ФК Тоттенхэм, ФК Ювентус, Футбол, Видео, Новости футбола.
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