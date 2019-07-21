Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)

Победу со счётом 3:2 одержала лондонская команда.
Автором первого гола стал полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, а спустя четыре минуты форвард Криштиану Роналду вывел туринцев вперёд. На 65-й минуте счёт вновь стал равным — мяч в ворота итальянского клуба отправил хавбек Лукас Моура. Победу "шпорам" принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.
Good to be back #COYS pic.twitter.com/0IyYufatit
— Harry Kane (@HKane) July 21, 2019
В следующем матче "Ювентус" 24 июля сыграет с миланским "Интером", а "Тоттенхэм" на следующий день встретится с "Манчестер Юнайтед".