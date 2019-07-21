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Динамо - Колос. Видео матча

Динамо - Колос. Видео матча
18:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Смотреть полное видео контрольного матча Динамо - Колос.

"Динамо" и "Колос" провели контрольный поединок, который завершился победой новичка УПЛ со счетом 3:1.

В первом тайме киевляне владели значительным территориальным преимуществом, но опасных моментов у ворот "Колоса" было немного. Могли открыть счет Шепелев, с ударом которого справился голкипер Волынец, и Беседин, перед перерывом с линии штрафной попавший в штангу. Ковалевцы же в первой половине игры почти не беспокоили стража ворот "Динамо" Дениса Бойко.

Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Однако, неожиданно киевляне оказались в роли отыгрывающихся. Арбитр усмотрел нарушение правил в штрафной "Динамо" со стороны Де Пены и назначил пенальти, который реализовал Гавриш. Для результативного ответа "бело-синим" понадобилось всего три минуты. Караваев сделал прострел из правого угла штрафной, и Беседин переправил мяч в ворота.

Динамо - Оболонь-Бровар. Видео матча

Вскоре ковалевцы вполне могли снова повести в счете, но Морозко не реализовал убойный момент, с близкого расстояния не попав в ворота. И все же, именно подопечные Руслана Костышина стали победителями контрольного поединка. Сначала прострел Ильина с правого фланга замкнул Нехтий, переправивший мяч в ворота, а в компенсированное время Черноморец классным ударом со штрафного установил окончательный счет.

Через неделю, 28-го июля, "Динамо" в матче за Суперкубок Украины сразится с донецким "Шахтером". "Колос" 30-го июля будет принимать "Мариуполь" в рамках 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Динамо" – "Колос" – 1:3

Беседин (58) – Гавриш (55, с пенальти), Нехтий (75), Черноморец (92)

Буяльский (55), Беседин (83)

Бурда (91, фол последней надежды)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Бурда, Кадар, Кедзёра, Караваев (Цитаишвили, 76), Де Пена, Сидорчук (Вербич, 73), Шепелев, Буяльський, Беседин

"Колос" (первый тайм): Волынец, Зозуля, Гавриш, Максименко, Чорноморец, Задоя, Милько, Демченко, Ильин, Смирный, Лысенко

Запас: Ситало, Яшков, Сахневич, Мигунов, Рябов, Кизилатеш, Костышин, Антюх, Морозко, Нехтий, Бондаренко, Кожушко, Ориховский.

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