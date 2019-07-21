Павелко: В следующий раз сборная Украины может остаться без поддержки зрителей

Новости спорта: Президент УАФ Андрей Павелко призвал болельщиков корректно поддерживать национальную сборную.

УЕФА оштрафовал УАФ за поведение фанатов. Данное решение прокомментировал Андрей Павелко.

"Конечно же, хотелось бы призвать наших болельщиков помнить, что следующим наказанием может быть проведение игр нашей национальной сборной без зрителей".

"И это самое важное, чтобы наши игроки чувствовали поддержку наших трибун. Украинская ассоциация футбола, конечно, заплатит этот штраф, но мы все должны помнить о том, что поддержка трибун очень важна для наших игроков во время матчей национальной сборной", — сказал Андрей Павелко в эфире канала Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Люксембург отказался обжаловать решение по "делу Мораеса" в Лозанне.