ФК Малага может прекратить свое существование

Новости спорта: Испанский клуб Малага находится на грани исчезновения из-за финансовых трудностей.

Marca утверждает, что "анчоусам" нужно получить 20 миллионов евро, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги.

К тому же, в данный момент зарплатная ведомость клуба составляет около 25 миллионов евро в год, в то время как в следующем сезоне Малага сможет тратить на зарплаты не более 10-12 млн евро.

Отмечается, что главный акционер клуба Абдулла бин Нассер аль-Тани фактически отказался от "анчоусов", не реагируя на претензии Ла Лиги. При этом функционер вместе со своими детьми продолжает получать зарплату в размере 1,44 миллиона евро в год, как члены совета директоров Малаги.

Клуб могут не допустить к розыгрышу Сегунды предстоящего сезона, если он не выполнит все требования.