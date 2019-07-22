СМИ: Заря договорилась с Динамо о трансфере Русина

Новости спорта: Талантливый форвард Динамо может оказаться в команде Скрипника.

Нападающий Динамо Назарий Русин перейдет в Зарю, сообщает Zarya.lg.ua. Клубы уже договорились об аренде футболиста.

Заря хочет заполучить Русина на весь сезон. Пока препятствует переходу украинца травма нападающего Динамо Франа Соля, испанец вернется в общую группу киевлян в начале августа.

Русин не оказался в заявке киевлян на сезон 2019/20. Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live заявлял, что Назарий останется в Динамо лишь в том случае, если бело-синие не подпишут нового нападающего этим летом. У форварда также есть вариант с арендой в Карпаты.

В минувшем сезоне 20-летний Русин провел 24 матча за Динамо, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.

Ранее Заря уже арендовала у Динамо защитника Александра Тымчика. Также к команде Виктора Скрипника присоединился экс-игрок киевлян Богдан Михайличенко.

Динамо этим летом уже отдало в аренду одного форварда — Владислав Супряга будет играть за СК Днепр-1. Киевляне же, по словам главного тренера команды Александра Хацкевича, находятся в поиске нападающего.

Сезон Заря откроет 25 июля, когда на выезде сыграет против черногорской Будучности в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы.

Первый официальный матч нового сезона Динамо проведет 28 июля, когда в Одессе разыграет Суперкубок Украины против Шахтера.