СМИ: Заря договорилась с Динамо о трансфере Русина

Нападающий Динамо Назарий Русин перейдет в Зарю, сообщает Zarya.lg.ua. Клубы уже договорились об аренде футболиста.
Заря хочет заполучить Русина на весь сезон. Пока препятствует переходу украинца травма нападающего Динамо Франа Соля, испанец вернется в общую группу киевлян в начале августа.
Русин не оказался в заявке киевлян на сезон 2019/20. Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live заявлял, что Назарий останется в Динамо лишь в том случае, если бело-синие не подпишут нового нападающего этим летом. У форварда также есть вариант с арендой в Карпаты.
В минувшем сезоне 20-летний Русин провел 24 матча за Динамо, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.
Ранее Заря уже арендовала у Динамо защитника Александра Тымчика. Также к команде Виктора Скрипника присоединился экс-игрок киевлян Богдан Михайличенко.
Динамо этим летом уже отдало в аренду одного форварда — Владислав Супряга будет играть за СК Днепр-1. Киевляне же, по словам главного тренера команды Александра Хацкевича, находятся в поиске нападающего.
Сезон Заря откроет 25 июля, когда на выезде сыграет против черногорской Будучности в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы.
Первый официальный матч нового сезона Динамо проведет 28 июля, когда в Одессе разыграет Суперкубок Украины против Шахтера.