Динамо - Колос: обзор контрольного матча (Видео)

Киевское Динамо в рамках контрольного поединка уступило новичку украинской Премьер-лиги - ковалевскому Колосу.
Гости на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского уверенно переиграли столичный клуб со счетом 3:1, а фулбек команды Александр Черноморец забил шедевральный гол с штрафного удара.
Обзор матча:
Динамо Киев — Колос 1:3
Голы: Беседин, 58 — Гавриш, 55 (с пенальти), Нехтий, 75, Черноморец, 90+2
Динамо: Бойко (Бущан, 46) — Кедзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук (Вербич, 73) - Караваев (Цитиашвили, 75), Буяльський, Шепелев, Де Пена - Беседин.
Колос: Волинець (Якшов, 46) — Зозуля, Гавриш, Максименко, Черноморец, Задоя (игрок на просмотре, 46), Милько (Кизилатеш, 79), Демченко (Костышин, 46), Ильин (игрок на просмотре, 79), Смирний (Морозко, 46), Лисенко (Нехтий, 46).