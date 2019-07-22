Атлетико и Реал согласовали трансфер Хамеса

Новости спорта: Колумбийский хавбек сменит клубную прописку.

Мадридский «Реал» согласился продать колумбийского хавбека Хамеса Родригеса в «Атлетико Мадрид» за 40 млн евро.

По данным источника, на следующей неделе колумбиец пройдет медосмотр перед переходом в «Атлетико», после чего заключит с «матрасниками» контракт до лета 2024 года.

Сообщается, что Хамес не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Родригес покинул «Баварию»: срок 2-летней аренды истек, а выкупать колумбийца за 42 млн евро мюнхенский клуб не захотел.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Германии Родригес в составе «Баварии» принял участие в 20 матчах, в которых стал автором трех забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.