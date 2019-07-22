Хацкевич рассказал о сроках восстановления Цыганкова и Соля

Новости спорта: Испанец не сыграет в матче за Суперкубок Украины.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич сообщил, когда полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Фран Соль вернутся в общую группу команды. Испанец точно пропустит ближайший матч киевлян против Шахтера в Суперкубке Украины.

«У них травмы. Виктор, может быть, со среды будет в общей группе. Посмотрим на его состояние. У Франа тяжелее состояние, но, думаю, ко Львову он будет готов», — цитирует Хацкевича Dynamomania.com.

Тренер Динамо прокомментировал поражение команды в спарринге от Колоса (1:3). Также сегодня бело-синие не сумели обыграть Оболонь-Бровар (1:1).

«Эту неделю мы поработали в двухразовом режиме. Доделали то, что не успели в Австрии из-за погодных условий. Так что было прогнозируемо, что где-то после минуты 70-й свежести не будет. Брак появился, и движение пропало».

«Да, индивидуальные ошибки были, но на сегодняшнем этапе нам нужно добирать то, что мы не сделали в Австрии. А с понедельника мы будем целенаправленно готовиться к игре к Шахтеру. Неприятно, но трагедий не делаем. Может, оно к лучшему».

Хацкевич оценил готовность новичков команды Александра Караваева и Абдулы Кадири к новому сезону. Тренер отметил, что футболистам еще нужно прибавлять.

«Караваев достаточно быстро все понял и хорошо выглядел на сборах. Но даже по этим играм видно, что тяжеловато ему, потому что функциональное состояние на сегодня еще не самое оптимальное. Пока была свежесть, Саша двигал вперед и назад. Что касается Кадири, то он добавил нам физики и атлетизма в центральной зоне. Он очень хорош в единоборствах. Но нужно время, чтобы он понял требования, как выходить из обороны. В этом плане ему нужно прибавлять. Самое главное – чтобы была функциональная готовность».

Первый официальный матч нового сезона Динамо проведет 28 июля, когда в Одессе разыграет Суперкубок Украины против Шахтера. Поединок против ПФК Львов во втором туре УПЛ состоится 3 августа.