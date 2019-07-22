Вест Хэм Ярмоленко надеется подписать чемпиона мира

Новости спорта: Вест Хэм попытается подписать защитника Монако Джибриля Сидибе

"Вест Хэм" заинтересовался защитником Монако Джибрилем Сидибе, сообщает французское издание L'Equipe.

Переход действующего чемпиона мира может стоить "молоткам" около 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сидибе провел 26 матчей за монегасков в которых отметился двумя ассистами. В активе Джибриля 18 матчей за национальную сборную Франции, в том числе один на Мундиале.

Ранее "Вест Хэм" купил за 40 млн евро форварда Себастьяна Аллера из "Айнтрахта" и атакующего полузащитника "Вильярреала" Пабло Форналса за 28 млн евро.