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Вест Хэм Ярмоленко надеется подписать чемпиона мира
23:50 Пн, 22 Июль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Вест Хэм попытается подписать защитника Монако Джибриля Сидибе

"Вест Хэм" заинтересовался защитником Монако Джибрилем Сидибе, сообщает французское издание L'Equipe.

Переход действующего чемпиона мира может стоить "молоткам" около 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сидибе провел 26 матчей за монегасков в которых отметился двумя ассистами. В активе Джибриля 18 матчей за национальную сборную Франции, в том числе один на Мундиале.

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Ранее "Вест Хэм" купил за 40 млн евро форварда Себастьяна Аллера из "Айнтрахта" и атакующего полузащитника "Вильярреала" Пабло Форналса за 28 млн евро.

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Футбол, Лига 1, ФК Монако, Новости футбола, Джибриль Сидибе.
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